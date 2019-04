Trump chtěl posílat nelegální migranty do azylových měst, jako trest za vzpurnost

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bílý dům se opakovaně snažil přinutit americké přistěhovalecké úřady, aby přepravovaly nelegální migranty z internačních center do měst, která se brání migrační politice nynější vlády. Napsal to dnes list The Washington Post. Masivním přílivem migrantů tak chtěl Bílý dům vzpurná města potrestat a vyslat signál o možných důsledcích živelného přistěhovalectví. Úřad pro imigraci a cla (ICE) vždy žádost vlády odmítl, napsal list.