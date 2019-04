Herec Smollett bude platit? Chicago ho zažalovalo za zbytečné vyšetřování "útoku"

Celková částka, o kterou Chicago Smolletta žaluje, stanovena nebyla, mohla by ale přesáhnout 400.000 dolarů (devět milionů Kč).

Chicago se odmítlo s rozhodnutím prokuratury smířit a rozhodlo se po hercovi vymáhat peníze za policejní přesčasy a další náklady související s vyšetřováním. Celkem žádalo 130.000 dolarů, které ale Smollett do určeného termínu nezaplatil. Město proto nyní podalo žalobu.

#Chicago makes it official, suing #JussieSmollett: “The Law Dept. has filed a civil complaint against Mr. #Smollett in the Circuit Court of Cook County that pursues the full measure of damages allowed under the false statements ordinance...(1/2)