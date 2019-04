Trump opět zkritizoval novináře, Craig měl být na titulní stránce

"Tohle je opravdu velký příběh, ale falešné zpravodajství v The New York Times to nedalo ani na titulní stránku, ale až na stranu 16. The Washington Post nebyl o moc lepší s ´drobotinou´ na první straně. Korupční zpravodajství!" napsal dnes Trump na twitteru.

Craigův případ se týká doby, kdy už nepůsobil v Bílém domě, ale v jisté právní společnosti. Ta přes pozdějšího šéfa Trumpova volebního štábu Paula Manaforta dostala zakázku pro proruské vedení Ukrajiny. Právnická společnost se mezitím s americkou vládou dohodla na urovnání sporu tím, že odevzdá peníze, které na Ukrajině vydělala, a že se zpětně zaregistruje jako zahraniční agent, aby naplnila podmínku lobbistického zákona. V dohodě ale firma podle CNN vinu za pochybení svaluje na nejmenovaného partnera, jeho popis sedí právě na Craiga.

Čtyřiasedmdesátiletému Craigovi za lživou a zavádějící výpověď a za porušení lobbistického zákona hrozí podle Reuters až deset let ve vězení.

Manafort, který zakázku zajistil, již byl odsouzen za spiknutí proti USA, z pokusu ovlivňovat svědky a za daňové a bankovní podvody na 7,5 roku do vězení. I Manafortovy zločiny odhalil Mueller, ačkoli stejně jako v Craigově případě nesouvisí s ruským vměšováním do voleb.