Terorista se chtěl pomstít za Nový Zéland. Riziko útoků po vzoru IS prudce stoupá

Federální autority oznámily v minulých týdnech zadržení dvou amerických občanů, kteří plánovali teroristické činy inspirované IS. První z nich, 28letý počítačový expert Rondell Henry, plánoval prostřednictvím ukradeného vozidla zaútočit na populární pobřežní oblasti ve Washingtonu DC. Inspirací mu byl útok z roku 2016 ve francouzském Nice. Policisté však vysledovali ukradenou dodávku a chytili jej předtím, než mohl spáchat útok.

Druhý útočník, 21letý Fabjan Alameti, plánoval „pomstít se“ za útok na muslimské komunity na Novém Zélandu. Chtěl uskutečnit útok na vojenskou základnu, vládní budovu, gay klub nebo synagogu. Přestěhoval se kvůli tomu z New Yorku do Montany, protože zde bylo snadnější získat zbraň. FBI však věděla od svých zdrojů, že na Facebooku dává příspěvky podporující IS a měla jej v hledáčku.

Toto nejsou izolované incidenty. Představitelé DHS přiznávají, že USA čelí problému s terorismem. „ Ve větší míře vidíme jedince, kteří hledají ideologii, která by ospravedlnila jejich násilné touhy,“ uvedla v únoru asistentka tajemníka prevence hrozeb DHD Elizabeth Neumannová. „Máme generační problém s násilím“.

Pád IS v Sýrii donutil jeho sympatizanty na americké půdě změnit taktiku, poukazuje Seemus Hughes, specialista na terorismus a ředitel Programu pro extremismus na George Washington University. Boj za rozpadlou organizací v zahraničí už není realistická možnost a proto sympatizanti IS více plánují domácí útoky, mimo jiné jako pomstu právě za likvidaci chalífátu.

Pro vládní agentury zaměřené v boji proti terorismu to představuje problém nejenom z hlediska toho, že domácí teroristické činy představují pro zemi větší nebezpečí než odlet potencionálního teroristy do cizí země, ale též proto, že se obtížněji dokazuje případ domácího terorismu než toho mezinárodního.

DHS, která vznikla v roce 2001 právě pro boj proti terorismu, se však nyní potýká s řadou obtíží. Spolu s rezignací bývalé ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenovové podalo výpověď několik dalších výše postavených osob této vládní agentury. DHS se tak potýká s nedostatkem nejzkušenějších pracovníků, uvádí server Quartz.

V současné době dle mluvčí DHS vládní agentura hraje jen minimální roli v konkrétních případech terorismu, ledaže podezřelý překročí hranici nebo se dostane do letadla nebo jiné dopravy na kterou DHS dohlíží. Agentura častěji funguje jako jakýsi „seznamovací kouč“, který spojuje místní federální autority a seznamuje je s informacemi o radikalizaci, sdělil mluvčí serveru Quartz.

Podle bezpečnostních analytiků včetně bývalých členů DHS začala být pod Trumpem přílišně zaměřená na otázku migrantů na hranicích USA s Mexikem. Poukazují na to, že většina domácích teroristů je radikalizovaná na domácí půdě případně poté, co se přesunou do USA.

Bezpečnostní analytici mají s Trumpem v otázce bezpečnosti ještě jeden problém. Zatímco Trump je otevřeně proti IS inspirovanému terorismu, v případě krajně pravicového extremismu je považován spíše za někoho, kdo jej svou rétorikou spíše podporuje. Trump sám se opakovaně vyhýbal tomu, aby pachatele těchto činů označil za teroristy, za což sklidil velkou kritiku.

V počtu spáchaných teroristických činů přitom krajně pravicový extremismus vede a je stále na vzestupu. Nicméně, ačkoliv je terorismus inspirovaný IS méně častý, bývá spojený s více mrtvými a zraněnými.