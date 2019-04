Do boje o Bílý dům vstoupil 37letý starosta ze státu Indiana

Podle deníku The New York Times je to již dvacátý demokrat, který potvrdil úmysl vyzvat příští rok na podzim prezidenta Donalda Trumpa v souboji o Bílý dům. Donedávna jej přitom mimo stotisícové South Bend znal málokdo.

"Jmenuji se Pete Buttigieg. Říkají mi starosta Pete. Jsem dítětem South Bend v Indianě a přihlašuji se do amerických prezidentských voleb," řekl 37letý politik na shromáždění ve svém městě. "Je načase přejít od politiky minulosti vstříc něčemu úplně jinému," citovala jej agentura Reuters.

Buttigieg je zatím v poli demokratických uchazečů o prezidentský post nejmladší. Z "obskurního politika na středozápadě" se v nadějného kandidáta díky intenzivnímu zájmu médií o jeho osobu stal během několika týdnů, píše Reuters.

Kromě nízkého věku zaujal média i veřejnost například tím, že je křesťan a zároveň žije v homosexuálním manželství, umí sedm cizích jazyků včetně norštiny a arabštiny a hraje výborně na klavír. Časopis New York Magazine v dnešním profilu nové hvězdy demokratů uvádí, že má tituly z Harvardovy univerzity i Oxfordu, také však sloužil jako voják v Afghánistánu. "Buttigieg má životopis, který by mohl oslovit jak umírněné, tak progresivní členy (Demokratické) strany," shrnuje Reuters.

V televizních rozhovorech se Buttigieg staví do role mluvčího generace "mileniálů", neboli lidí narozených zhruba od začátku 80. let až do přelomu tisíciletí. Podle agentury AP šíří poselství, že Spojené státy potřebují "novou generaci vedení". Svou ambici dnes formuloval jasně: Dostat Donalda Trumpa z Bílého domu.

"Síly směřující ke změně jsou dnes v naší zemi tektonické. Síly, které pomáhají vysvětlit, co vlastně umožnilo aktuální obsazení prezidentské funkce. Proto to tentokrát není jen o tom vyhrát volby, je to o tom, vyhrát celou éru," řekl na mítinku se stoupenci.

Podpora v průzkumech starostovi South Bend prudce stoupá a v některých už je dokonce pouze za senátorem Berniem Sandersem, který se o demokratickou nominaci ucházel už v roce 2016, a bývalým viceprezidentem Joe Bidenem, který zatím kandidaturu nepotvrdil. Buttigiegova kampaň už podle AP vysbírala na příspěvcích přes sedm milionů dolarů (skoro 160 milionů Kč).

Podle Reuters se nicméně nový kandidát bude muset vypořádat s pochybnostmi voličů o tom, zda je starosta města se 102.000 obyvateli připraven vést zemi o 330 milionech lidí. "Uznávám tu troufalost, že se o to pokouším jako starosta na středozápadě z generace mileniálů. Je víc než jen trošku odvážné ucházet se ve věku 37 let o nejvyšší úřad v zemi," komentoval dnes svůj záměr.