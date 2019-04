Pompeo dorazil do Kolumbie. Chceme vojenskou intervenci USA, volali Venezuelané

"Pane Maduro, otevřete tyhle hraniční mosty, můžete už dnes s tím vším skoncovat," uvedl na kolumbijsko-venezuelské hranici Pompeo, který také vyzval Madura, aby se vzdal moci a opustil zemi. V Cúcutě se humanitární pomoc hromadí už od února, kdy Maduro uzavřel hranice a nepovolil opozici pomoc do země dostat.

Šéf americké diplomacie v Kolumbii zakončil cestu po čtyřech zemích Latinské Ameriky, která byla součástí snahy USA pomoci venezuelské opozici svrhnout Madurův autoritářský režim. Pompeo navštívil od pátku Chile, Peru, Paraguay a Kolumbii.

V Peru Pompeo pochválil tamní vládu, že přijala tolik venezuelských migrantů, kteří uprchli před represemi Madurova režimu a před ekomickou krizí. Za několik let uteklo z Venezuely přes tři miliony lidí, z toho asi 730.000 do Peru a více než milion do Kolumbie.

In Lima today, I thanked President @MartinVizcarraC and Foreign Minister @NestorPopolizio for #Peru’s outspoken support for restoring democracy in #Venezuela. We discussed broad U.S.-Peru ties and ways to promote bilateral trade and counter transnational crime. pic.twitter.com/X038NSRUaz