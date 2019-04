Pulitzerovu cenu dostaly deníky za články o aférách Donalda Trumpa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pulitzerovu cenu dnes získaly newyorské listy The Wall Street Journal a The New York Times za články o americkém prezidentu Donaldu Trumpovi, financích jeho rodiny a Trumpových údajných aférách se ženami. Za zahraniční reportáže byl oceněn tým AP, který působil v Jemenu, a novináři Reuters, kteří psali o situaci v Barmě a za údajné neoprávněné držení státních dokumentů byli odsouzeni na sedm let do vězení.