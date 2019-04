Proč Američané umírají méně na rakovinu než Evropané? Tady jsou čtyři důvody

Stáří

Rakovina je smrt starších lidí. 60% případů rakoviny jsou diagnostikovány u lidí, kterým je nad 65 let a 70% lidí, kteří zemřeli na rakovinu, je starších 65 let. Tedy, výskyt rakoviny u lidí nad 65 let je 11krát větší než u lidí pod tento věk.

Evropa má v porovnání s USA mnohem větší populaci starších lidí ve věku nad 65 let. 19% evropské populace je v tomto věku, v případě USA je to 15%. Nicméně i pokud by byl brán v úvahu proces tzv. standardizace věku, tj. přisouzení všech srovnávaným zemím stejné rozpětí věku, pak stále USA má lepší procenta úmrtnosti než takřka celá Evropa s výjimkou několika evropských zemí s rozvinutým sociálním zdravotnickým systémem jako je Švédsko, Lucembursko či Finsko. Zdravotnický systém USA je přitom do určité míry naprostým opakem sociálních zdravotnických systémů známých z Evropy.

Lepší zdravotnický systém

Ačkoliv je americký zdravotnický systém v porovnání s Evropou výrazně nerovnoměrný, v jistém ohledu je stejně sociální jako ten lucemburský či švédský. Američané, kteří dosáhli věku 65 let, mají nárok na účast v národním zdravotním programu zařizovaným státem známým jako Medicare. Do něho vstupují značné prostředky z veřejných plateb zdravotních pojištění.

To pak umožňuje nemocnicím a lékařům poskytnout lepší a kvalitnější služby a pacientům za tyto služby platit. Američané tak mají více možností jít k doktorovi na preventivní prohlídky, které mohou zabránit rozšíření některých nejběžnějších typů rakovin. Američtí pacienti si taktéž mohou dovolit pokrýt nákladné léky proti rakovině, v mnohem větší míře než Evropané, upozorňuje Amitabh Chandra, odborník specializující se na zdravotní ekonomiku z Harvardské univerzity.

Lepší věda a více ušetřených peněz

Američtí pacienti mají též mají výhodu v tom, že nové programy léčby rakoviny se vyskytnou dříve v USA než v Evropě. Je to dáno tržními faktory, množstvím prostředků dávaných do výzkumu či rozšířeností předávání dat.

To se dále promítá do peněženky Američanů. Podle studie listu New York Times, USA zabránily v letech 1982 až 2010 o 265 000 více úmrtím na rakovinu tlustého střeva a konečníku ve srovnání se západní Evropou. Každý rok zdravého života dle studie přinesl 110 000 dolarů. V případě rakovin prostaty a prsu byly hodnoty ještě větší.

Méně kouření

Ačkoliv cigarety jsou spojovány s obrazem amerického kovboje, Američané v porovnání s Evropany kouří méně. Podle průzkumu veřejného mínění z roku 2017 více než čtvrtina respondentů z EU tvrdí, že kouří tabákové výrobky. V porovnání totéž uvedlo jen 14% Američanů. Cigarety jsou hlavní příčinou rakoviny plic, vůbec nejsmrtelnějšího typu rakoviny. Více kouření, více možnosti rakoviny a větší šance, že člověk na ní zemře- Proto na rakovinu umírá více Evropanů než Američanů.