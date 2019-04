Trump pobouřil demokraty, vyšetřují jeho sporný záměr s uprchlíky

Demokraté tento záměr kritizují a trojice sněmovních výborů, konkrétně právní výbor, kontrolní výbor a výbor pro vnitřní bezpečnost, si vyžádala od Bílého domu a od ministerstva vnitřní bezpečnosti všechny dokumenty, které s Trumpovým plánem souvisí.

Donald Trump made a fool of every democrat politician who has ever said they “care about illegal immigrants” when he offered to send to their #sanctuarycities.



They took the bait. America watched.



Next, they’ll go back to calling HIM crazy... the REAL crazy is evident.