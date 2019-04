Trump kvůli Notre-Dame kondoloval Macronovi

"Notre Dame nadále platí za symbol Francie, její náboženské svobody a demokracie," uvedla mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Američané podle ní s vděčností vzpomínají na to, jak se 12. září 2001 rozezněly zvony katedrály na počest tragických událostí z 11. září ve Spojených státech. Při teroristických útocích na New York a Washington tehdy zahynulo téměř 3000 lidí.

"Tyto zvony se znovu rozezní," řekla mluvčí Bílého domu.

Když katedrála v pondělí hořela, vzkázal Trump hasičům v Paříži, aby hasili s pomocí létajících vodních cisteren. Francouzské úřady to ale odmítly, protože by to podle nich mohlo způsobit, že konstrukce katedrály se zhroutí.