Bláznivý Sanders, či ospalý Biden? Trump tipuje, kdo se mu ve volbách postaví

Trump v úterý na twitteru napsal, že "to budou bláznivý Bernie Sanders a ospalý Joe Biden, kdo se stanou finalisty a budou bojovat proti zřejmě nejlepší ekonomice v dějinách naší země (a mnoha dalším velkým věcem)".

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul!