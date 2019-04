Donald Trump je expertem na vše: havárie Boeingu by vyřešil jeho přejmenováním

Jako celým světem tak i Donaldem Trumpem pohnul požár katedrály Notre-Dame. Vyjádřil lítost nad nehodou a ihned přispěchal s radou, že by se měla hořící budova pokropit vodou z letadel.

Novátorský nápad dostal i pro problémy jednoho ze dvou největších výrobců dopravních letadel americkou společnost Boeing.

"Co já vím o značkách, možná nic (ale stal jsem se prezidentem!), ovšem pokud já bych byl na místě Boeingu, upravil bych Boeing 737 MAX, přidal bych nějaké přídavné skvělé věci a PŘEJMENOVAL letadlo novým jménem. Žádný jiný produkt netrpěl jako tento. Ale ještě jednou, co já o tom vím?" napsal na sociální síti prezident USA.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?