V USA pátrají po velmi nebezpečné ženě. Ozbrojila se, obdivuje masakr ve škole

Ženu, která do oblasti přicestovala z Floridy a koupila si střelnou zbraň, považuje policie za mimořádně nebezpečnou. Školy v Denveru a okolí včetně Columbine zůstaly dnes z bezpečnostních důvodů uzavřené.

Ženu policie identifikovala jako 18letou Sol Paisovou z Floridy.

#BREAKINGNEWS

Rocky Mountain Safe Streets Task Force issues BOLO on 18 yr old

Sol Pais, wanted in connection with school threats in Denver area.

Reports she is "infatuated" with #Columbine HS massacre.

Considered armed and extremely dangerous. pic.twitter.com/GBd40G7du0