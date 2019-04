Druhá karibská krize? Rusko pomůže Kubě a Venezuele čelit novým sankcím USA

"Jsme znepokojeni pokračujícími kroky USA proti zemím v regionu Latinské Ameriky. Z našeho pohledu je uvalení sankcí absolutně protizákonné a nelegitimní," řekl Rjabkov, podle nějž se Američané snaží "zlomit vůli" těchto států a silou změnit jejich zahraničněpolitické směřování.

"To vše je zcela nepřijatelné. Budeme tomu vzdorovat. Venezuela a Kuba jsou naši spojenci v regionu a naši strategičtí partneři. Uděláme vše pro to, aby pocítili naši podporu," dodal.

Bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton podle agentury Reuters ve středeční řeči k veteránům nezdařené invaze kubánských exulantů v Zátoce sviní ze 60. let oznámil nové kolo sankcí proti trojici latinskoamerických zemí Venezuele, Kubě a Nikaragui.

Also announcing new sanctions against the Central Bank of Venezuela to restrict U.S. transactions with this bank and prohibit its access to U.S. dollars. This bank has been crucial to keeping Maduro in power, including through its control of the transfer of gold for currency. https://t.co/OKQV9kARlJ