Demokraté žádají Muellera o veřejné svědectví. Křiváci, habaďůra, zuří Trump

"Jsme přesvědčeni, že jediný způsob, jak obnovit důvěru veřejnosti v přístup k pátrání zvláštního vyšetřovatele, je to, aby zvláštní vyšetřovatel Mueller sám co nejdříve poskytl veřejné svědectví ve sněmovně a v senátu," uvedli v prohlášení Pelosiová s Schumerem.

Oba demokratičtí lídři kritizují amerického ministra spravedlnosti Williama Barra, že nejdříve místo čtyřsetstránkové Muellerovy zprávy zveřejnil zhutněný závěr o tom, že Trump ani jeho štáb s Moskvou nespolupracoval. Pelosiová se Schumerem se obávají, že Barrův dokument může být neobjektivní. Nelíbí se jim ani tisková konference, kterou Barr před dnešním zveřejněním Muellerovy zprávy svolal.

Trump, který Muellerovu zprávu považuje za očištění svého jména, dnes na twitteru vyšetřování kritizoval. "Největší politická habaďůra všech dob! Zločiny spáchali křiváčtí a nečestní policisté s demokraty," napsal Trump. Poté dodal, že vyšetřování, které běžně označoval za hon na čarodějnice, bylo obtěžováním prezidenta.

The Greatest Political Hoax of all time! Crimes were committed by Crooked, Dirty Cops and DNC/The Democrats.

V dnešní sérii tweetů prezident přidal odkazy na zprávy médií o tom, že kampaň neúspěšné demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové spolupracovala s Federálním úřadem pro vyšetřování a ministerstvem spravedlnosti na očernění Trumpa. Připomenul i kauzu Clintonové s používáním jejího soukromého e-mailového serveru pro služební účely, když byla ministryní zahraničí.

