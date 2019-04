Rasista vypálil černošské kostely v USA, k obnově napomohl požár Notre-Dame

Všechny tři kostely byly vypáleny tento měsíc. Podezřelým je ve všech případech jednadvacetiletý Holden Matthews, syn zástupce místního šerifa.

Na obnovu kostelů byla zřízena sbírka na americkém serveru GoFundMe ještě před neštěstím v Paříži. Novinář Yashar Ali na ni však záměrně upozornil den po požáru slavné katedrály.

53. If you want to see the people impacted by your generosity, please watch this lovely segment on @CBSThisMorning about the fundraising effort for the three historically black churches in Louisiana



Thank you @OmarVillafranca for flying down to Louisiana! pic.twitter.com/rs5E8Ksilt