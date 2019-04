Spolupráce Trumpa a jeho štábu s Ruskem? Mueller nenašel jediný důkaz, tvrdí Barr

Na případnou spolupráci Trumpova štábu neukazuje podle Barra žádný z důkazů, které Mueller nashromáždil. Stejně tak nic nepotvrdilo možnou spolupráci jiných amerických občanů s Moskvou.

Barr rovněž řekl, že Bílý dům s Muellerem plně spolupracoval, ačkoli Trump měl vůči vyšetřování výhrady, neboť byl přesvědčen, že ho doprovázejí nelegální úniky informací. Trump v minulosti opakovaně vyšetřování označil za hon na čarodějnice.

AG Barr has confirmed the staggering partisan effort by the Trump Admin to spin public’s view of the #MuellerReport – complete with acknowledgment that the Trump team received a sneak preview. It’s more urgent than ever that Special Counsel Mueller testify before Congress. https://t.co/waoGzLntlt