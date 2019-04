To je můj konec, řekl Trump k Muellerově vyšetřování

V okamžiku Muellerova jmenování, 17. května 2017, se podle zprávy Trump právě v Bílém domě radil s tehdejším ministrem spravedlnosti Jeffem Sessionsem a dalšími spolupracovníky o výběru nového ředitele Federálního vyšetřovacího úřadu (FBI). Během schůzky se o Muellerově jmenování dozvěděl nejprve Sessions, který novinku sdělil prezidentovi.

"Prezident se svalil do křesla a řekl: 'Proboha. To je hrozné. To je můj konec v úřadu prezidenta. Jsem v prdeli'," uvádí Muellerova zpráva s odvoláním na poznámky jednoho z účastníků schůzky v Oválné pracovně.

Hněv si prezident podle zprávy vylil na ministrovi spravedlnosti. "Jak jsi to mohl dopustit, Jeffe?" řekl podle zprávy Sessionsovi a dodal, že ho ministr zklamal.

Jeff Sessions, který na svou funkci ministra rezignoval loni v listopadu, si podle zprávy vybavil, že mu prezident vyčetl, že jeho úkolem bylo jej "ochraňovat". "To je nejhorší věc, jaká se mi kdy stala," komentoval podle zprávy Trump novinku o Muellerově jmenování.

Ministerstvo spravedlnosti USA dnes zveřejnilo zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Mimo jiné se v ní uvádí, že nedospívá k závěru, že se prezident dopustil trestného činu, ale ani ho neospravedlňuje.

Ve zprávě se také píše, že již měsíc po Muellerově jmenování se jej Trump pokusil zbavit. Prezidentův poradce Don McGahn ale odmítl Trumpův příkaz splnit, neboť se obával dalšího "masakru sobotní noci", jak se v amerických dějinách označují události kolem odvolání zvláštního vyšetřovatele aféry Watergate v době úřadování prezident Richarda Nixona.