Rusko nezměnilo výsledek voleb 2016, hlásá Trump. Přes twitter napadl Obamu

Trump se tak vyjádřil v den, kdy americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo zprávu zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se zabýval vlivem Ruska na poslední prezidentské volby a možným bráněním průchodu spravedlnosti ze strany prezidenta Trumpa.

"Vše, co Rusové dělali ohledně voleb v roce 2016, bylo činěno v době, kdy byl prezidentem Obama. Dostával o tom informace a neudělal nic! Nejdůležitější je, že hlasování nebylo ovlivněno," napsal šéf Bílého domu.

Anything the Russians did concerning the 2016 Election was done while Obama was President. He was told about it and did nothing! Most importantly, the vote was not affected.