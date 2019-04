Kongres svrhne Trumpa? Po zveřejnění Muellerovy zprávy to v USA vře

Mueller, jehož zprávu včetně začerněné utajované části ve čtvrtek zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, zjistil, že Rusko se pokoušelo ovlivnit prezidentské volby v roce 2016, ale Trump, jeho štáb a ani jiný Američan s Moskvou nespolupracoval. Otázku, zda Trump bránil vyšetřování, nechal Mueller otevřenou, věnovat by se jí tak mohl Kongres.

Russia successfully interfered in the 2016 campaign #MuellerReport.



They helped elect someone who doesn’t care about everyday Americans.



He only cares about himself.



And now America is paying the price #FakePresident.