Trump musí vyhodit Boltona. Chce-li se Amerika vyhnout katastrofě jako v Iráku, musí jít, píše americký magazín

Donald Trump má dobré instinkty, Boltonova politika je ale katastrofální

„Instinkty prezidenta Donalda Trumpa jsou v řadě klíčových otázek zahraniční politiky za poslední dva roky nejenže byly správné, ale také představují velmi potřebný korektiv dosavadních politických kurzů politiky," píše v americkém magazínu bezpečnostní analytik Daniel L. Davis „Někteří z nejbližších poradců prezidenta ho však od jeho uvedení do úřadu důsledně odváděli od jeho lepších nápadů a zanechávali nás tak, abychom ztráceli války - a zbytečně riskovali, že nás dostane do nových," míní.

Aby prezident Trump unikl z „melasové jámy neúspěšných válek", jak o stavu konfliktů Davis píše, musí zkrátka „nahradit některé klíčové poradce schopnými lidmi", kteří budou jsou v souladu s jeho názory a mohou realizovat svou vizi. První z těch neefektivních poradců, kteří potřebují jít, je John Bolton, tvrdí.

John Bolton, který ve Washingtonu slouží už skutečně velmi dlouho a jeho zahraniční politika byla podle Davise pro Spojené státy americké „naprosto katastrofální". Čím to bylo? Bolton byl totiž jedním z největších obhájců invaze do Iráku v roce 2003. Analytik Davis připomíná, že dokud Američané do Iráku nepřišly, nebyla tam ani al-Kájda a Islámský stát (ISIS) dosud neexistoval. Tento katastrofální scénář právě Bolton dodnes obhajuje a nazývá ji za „plně oprávněnou".

Za Boltonovou strategií byla představa o „změně režimu": nejen v Iráku, ale i v severní Koreji, Libyii, Sýrii, na Kubě i ve Venezuele. Trump přitom během své kampaně v roce 2016 neúnavně opakoval, že „invaze do Iráku je šestnáctiletá katastrofa, která měla za následek smrt 4 568 amerických vojáků a více než 32 000 zraněných". Opakování írácké chyby v Íránu by bylo o „řád horší", neboť Írán je nejen větší než Írák, je zároveň „mnohem více zalidněný" a má „mnohem větší kapacitu k úderu".

Kdo nahradí Johna Boltona? Mohl by to být Douglas Macgregor

Útok na Írán jsou podle Davise „zcela zbytečné pro zachování americké bezpečnosti", neboť „konvenční a jaderné odstrašující prostředky" jsou více než dostatečné k tomu, aby Írán definitivně odradily. Vojenský útok proti Íránu by „jednoznačně oslabil naši bezpečnost", ale také by rozpoutal následky, které by se mohly jen „obtížně kontrolovat". Navzdory tomu Trumpův poradce Bolton „nadále otevřeně, rutinně a důrazně zachovává svou obhajobu změny režimu jako základního nástroje státní správy". „Tato politika stojí v přímém rozporu s tím, o co Trump bojoval, a co ho také zvolilo, co říká, a v co stále věří. Má-li být znovu zvolen, bude muset od nynějška do listopadu 2020 provést změny," míní analytik Davis v The National Interest.

Trump od začátku potřebuje poradce, kteří chápou jeho myšlení o zahraniční politice, jsou v souladu s jeho názory a mají schopnost proměnit vize prezidenta na skutečnou operativní realitu. „Ani předchozí, ale ani současný poradce pro národní bezpečnost tuto schopnost neměli," opakuje Davis. Ale nezůstává jenom u tohoto konstatování. Má dokonce adepta, který by mohl Boltona nahradit.

Kdo to je? Je jím washingtonský vojenský expert Douglas Macgregor. Dotyčný je americký plukovník ve výslužbě, má doktorát z mezinárodních vztahů, a jak Davis zdůrazňuje, napsal několik knih o národní bezpečnosti. On sám zná Macgregora od roku 1990, kdy pod ním sloužil v armádě. „Za těch téměř třicet let sledoval, jak má ve velkých otázkách národní bezpečnosti „jednu pravdu za druhou".

Koncem 90. let byl stál Douglas Macgregor za kosovskou leteckou kampaní sil NATO, byl poradcem ministra obrany Donalda Rumsfelda v operativním plánování před válkou v Iráku v roce 2002, ovšem jeho rady, jak Davis významně zdůrazňuje, o „použití irácké armády k zajištění civilní bezpečnosti po válce byla tragicky ignorována". V roce 2011 radil proti vojenskému zásahu v Libyi a navrhl komplexní nový plán na „reorganizaci a modernizaci" americké armády.

Nejde tedy o zcela neznámého člověka, ačkoliv navzdory jeho „úspěchům a pověření", jsou tu zejména dvě věci, které by měly dnes amerického prezidenta Donalda Trumpa na Macgregorovi jako příštím americkém národně-bezpečnostním poradci zajímat.

Skončeme s ponižujícími výzvami, vraťme Trumpa znovu Americe

Prvním z nich je skutečnost, že Macgregor je „v souladu s Trumpovými uvedenými instinkty" na klíčové subjekty zahraniční politiky. „Namísto snahy podrobit si prezidenta jejich způsob myšlení - jak se to pokoušeli McMaster a Bolton provádět - Macgregor by dokázal přeměnit Trumpovu vizi na politickou realitu," píše Davis. Druhým faktorem, na rozdíl od naprosté většiny vyšších úředníků ve Washingtonu, není Macgregor pouze „hanebným sebepropagátorem", nýbrž „skutečně touží vidět především prosperující národ". „Viděl jsem to hrát z první ruky v roce 1991 během a po (operaci) Pouštní bouře," píše analytik Davis.

Tehdy vyhrála 2. regiment 2. americká kavalérie „největší tankovou bitvu od druhé světové války", známou jako bitvu 73 Easting. Jež se odehrála během války v Perském zálivu ve dnech 26.-27. února 1991 v rámci operace Pouštní bouře. Většina z proslulosti této bitvy, vysvětluje Davis, tehdy získal Herbert R. McMaster, který byl tehdy velitelem obrněné jednotky Eagle Troop o síle 120 mužů, jež byla uprostřed dění tohoto boje.

Daniel L. Davis připomíná, že byl tehdy sloužícím poručíkem pod McMasterem, a i s odstupem času může potvrdit, že rozhodující význam měl právě regiment, kterému velel Macgregor. „Byl to Macgregor - tehdejší armádní velitel a provozní důstojník letky o 700 mužích - který formuloval plán útoku pro celou bojovou skupinu, vycvičil muže před nasazením a byl zodpovědný za rozhodnutí, jak využít čtyři jednotky (Eagle Troop byla jednou z nich) v klíčových okamžicích bitvy," popisuje.

„Během boje na fronty - na jednom místě byla vpředu Eagle Troop, což nám znemožňovalo zaměřit se na nepřítele - a ujistit se, že celá formace nepřítele byla během boje zničena, neboť obrněné divize za sebou. Téměř nikdo neví o Macgregorově nepostradatelné roli v bitvě 73 Easting," tvrdí davis. Proč? Jak je to ale možné? ptá se. „Protože se spokojil s tím, že velitel letky a McMaster mají veřejnou chválu. Bylo mu jasné, že splnil svou povinnost a letka měla velký úspěch," dodává.

Nejen pro tyto „morálně-volní vlastnosti", ale především pro své dosud „nedoceněné schopnosti" by právě Douglas Macgregor mohl prezidentovi poskytnout stejně „kvalitní a nesobeckou službu". V zahraniční politice si dnes Amerika nevystačí s „ponižujícími výzvami" vůči Číně, Ruski, Íránu, severní Koreji a státům v Jižní Americe, připomíná analytik Davis. Důležité je proměnit Trumpovy „nejlepší instinkty" ve skutečnou „účinnou politiku".

„Trumpova nejlepší šance, jak sklidit řadu významných úspěchů v zahraniční politice v jeho druhém volebním období může záviset na náboru poradce, jakým je Macgregor," uzavírá Davis. Nebo, jak napsal pro The National Interest samotný Mcgregor: „Make Donald Trump Great Again!" (Udělejme Donalda Trumpa znovu velkého).

Daniel L. Davis je americký podplukovník ve výslužbě, který odešel do důchodu v roce 2015 po jednadvaceti letech. Má za sebou čtyři bojová nasazení.