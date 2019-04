Záhadný telefonát do Libye: Trump mluvil s Haftarem, Bílý dům to několik dní tajil

Trump podle svého úřadu s libyjským polním velitelem probral "současné protiteroristické snažení a potřebu dosáhnout míru a stability v Libyi". Hlava amerického státu "ocenila významnou roli polního maršála Haftara v boji proti terorismu a zabezpečení libyjských ropných zásob". Oba prý rovněž "diskutovali o sdílené vizi pro přechod Libye ke stabilnímu a demokratickému politickému systému".

Allegedly, #Trump spoke to #Haftar on Monday and praised his counterterrorism efforts in the capital - thereby legitimizing his narrative & offensive.



The grad missiles began indiscriminately falling on #Tripoli a day later.



You do the math. #Libya

