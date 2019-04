Případ Turpinových šokoval nejen USA, děti byly připoutané řetězem k posteli

Dlouhodobě špatné zacházení a nedostatek potravy se výrazně podepsaly na zdraví všech 13 sourozenců. Jíst děti mohly jednou denně a například sprchu měly povolenou jen jednou ročně. Když je policisté objevili, domnívali se kvůli jejich drobné tělesné stavbě, že jsou všichni nezletilí. Brzy se ukázalo, že sedmi z vězněných už bylo 18 let, vypadali ale mnohem mladší. Nejmladšímu dítěti byly dva roky, nejstarší dceři pak 29 let, vážila ale pouhých 37 kilogramů.

zdroj: YouTube

"Podmínky tam byly děsivé," popsal situaci v domě místní šerif. Sousedy odhalení šokovalo, prý neměli ani tušení, co se uvnitř děje. Rodinu označili za velmi uzavřenou. Manželé, které podle jejich slov k plození dětí "přiměl Bůh", byli později obviněni z mučení, týrání a omezování osobní svobody.

David Allen Turpin (57) a Louise Ann Turpinová (50) se vzali v roce 1985, Turpinovi bylo tehdy 23 let, jeho manželce 16 let. Turpin vystudoval Virginský technologický institut a živil se jako programátor. Jeho manželka byla ženou v domácnosti.

Podle údajů kalifornského ministerstva školství byla na adrese domu registrována soukromá škola, jejímž byl Turpin ředitelem. V posledním zdokumentovaném školním roce figurovalo v záznamech šest studentů různého věku. Turpinovi byli podle listu The New York Times velmi zadlužení a v roce 2011 zažádali o osobní bankrot. Louise byla podle svědectví své sestry v dětství zneužívána svým dědečkem.

Výběr známých obdobných případů:

V Evropě je kauza srovnávána s případem Josefa Fritzla, který v roce 1984 uvěznil svou tehdy osmnáctiletou dceru v tajných sklepních prostorách svého domu, opakovaně ji znásilňoval a zavinil smrt jednoho ze sedmi dětí, které s ní zplodil. V březnu 2009 byl odsouzen k doživotnímu vězení. Hrůzný příběh byl odhalen až po téměř 24 letech, a to v dubnu 2008 poté, co nejstarší z vězněných dětí, devatenáctiletá Kerstin, upadla do bezvědomí a Fritzl svolil s její hospitalizací.

Po odhalení Josefa Fritzla se na policii přihlásila také Francouzka Lydia Gouardová, kterou její otec od jejích devíti let téměř třicet let věznil, mučil a znásilňoval a zplodil s ní šest dětí. Její utrpení ukončila až smrt jejího otce. Odsouzena k podmínce na čtyři roky byla její matka, která o všem věděla.

Přes 25 let věznil a znásilňoval svou dceru od jejích devíti let Arcedio Alvarez z kolumbijského města Mariquita. S dcerou zplodil 14 dětí, z nichž šest zemřelo kvůli nedostatku lékařské péče. Zatčen byl v roce 2009 poté, co se jeho dceři a několika dětem podařilo uprchnout. Odsouzen byl na 15 let, o dva roky později zemřel. Ještě o tři roky déle věznil a znásilňoval svou dceru muž z australského městečka Moe ve státě Victoria. Dcera mu porodila čtyři děti, za svůj čin byl odsouzen na 22 let do vězení.

V roce 2009 italská policie zatkla Michela Mongelliho z Turína, který 25 let věznil a znásilňoval svou dceru a ke stejným zvrhlostem nutil i svého syna, který znásilňoval nejen svou sestru, ale také své čtyři dcery ve věku šest, osm, dvanáct a dvacet let. Rovněž 25 let věznil a znásilňoval své dvě dcery obchodník z Sheffieldu, který byl nakonec odsouzen k několikanásobnému doživotnímu trestu.

Sedm let (1998 až 2005) věznila doma své tři dcery duševně nemocná matka z rakouského Gramastettenu.