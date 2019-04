Peruánský exprezident Kuczynski bude ve vazbě až tři roky, je namočen v rozsáhlé aféře

Kuczynski stál v čele země od července 2016 do loňského března, kdy sám odstoupil z úřadu hlavy státu, a to jen den před plánovaným hlasováním poslanců o jeho odvolání. To mu hrozilo právě kvůli dřívějším vazbám na firmu Odebrecht. Kuczynski údajně dostal od této velké stavební firmy úplatky v době, kdy ještě nebyl prezidentem, ale ministrem hospodářství a poté premiérem.

Exprezident odmítá, že by dělal něco nezákonného, tvrdí, že dostával peníze od Odebrechtu za poradenskou činnost. Původně ale zapřel i jakékoli vazby na tuto firmu.

Kuczynski loni z prezidentského úřadu odstoupil poté, co opozice zveřejnila videonahrávky, na nichž údajně vládní poslanci uplácejí kolegy v parlamentu, aby hlasovali proti odvolání prezidenta.

Peruánský parlament hlasoval o sesazení Kuczynského v prosinci 2017, kdy se ale prezident v úřadu udržel díky hlasům několika opozičních poslanců. Ti ho údajně podpořili výměnou za to, že slíbil a poté o Vánocích udělil milost peruánskému exprezidentovi Albertu Fujimorimu, odsouzenému za zločiny proti lidskosti.

Kvůli přijímání úplatků čelí v Peru vyšetřování i dva další předchozí prezidenti - Ollanta Humala a Alejandro Toledo. Alan García, další první muž Peru, spáchal ve středu při zatýkání - též v souvislosti s korupčního skandálu kolem společnosti Odebrecht - sebevraždu. I on obvinění odmítal a označoval jej za politicky motivované pronásledování.