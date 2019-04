Skandál v rodině miliardáře Bronfmana: Dědička byla v tajném sexuálním spolku, zotročoval ženy

Bronfmanová vyjádřila v pátek před soudem v newyorském Brooklynu "upřímnou lítost" nad svými činy. "Chtěla jsem činit dobro a pomáhat lidem. Ale udělala jsem chyby," uvedla.

Americká dědička mimo jiné přiznala, že vědomě poskytla útočiště ženě, která se dostala do USA na falešné pracovní vízum. Tato žena pak pracovala pro ni i právě pro organizaci Nxivm.

Meanwhile, Clare Bronfman leaves court as poss jurors start to fill out questionnaires 4 #NXIVM. She didnt say anything about #AllisonMack despite their BFF-esque reunion last week https://t.co/rUxg03aycW pic.twitter.com/9hDL0zbGL6