20 let od masakru na škole Columbine: V USA vyvrcholily pietní akce

Za rodiny obětí promluvila na pietní ceremonii matka jedné ze zabitých dívek. "Naše srdce v sobě mají obrovské díry, ale naše srdce jsou větší, než byla před dvaceti lety," uvedla Dawn Annaová.

Na závěr akce, které se zúčastnily asi dvě tisícovky lidí, třináctkrát odbil zvon a organizátoři vypustili třináct holubic, které představovaly třináct obětí školního masakru.

Twenty years have passed since these innocent souls were murdered in #Columbine. They'd be right to feel utterly betrayed and disappointed in their country, as we've done nothing since then to prevent the same thing from happening again and again and again. Not a damn thing. pic.twitter.com/ZhmxNIshZi