Chicago bude 51. státem USA? Republikáni přišli s kuriózním návrhem, sami s ním nesouhlasí

Televize ABC News poznamenala, že třenice mezi konzervativním a zemědělským jihem a liberálně smýšlející chicagskou aglomerací se vlečou takřka století. Stanice rovněž poznamenala, že nový pokus oddělit Chicago od zbytku Illinois stejně jako v minulosti zcela jistě skončí neúspěchem.

zdroj: YouTube

O vyhlášení Chicaga 51. státem USA nestojí ani navrhovatelé. "Nejsem zastáncem toho, aby se Chicago a stát Illinois oddělily," řekl jeden z iniciátorů akce C. D. Davidsmeyer, který zasedá v illinoiské sněmovně. "Je to spíše o politické frustraci než o přesvědčení, že Chicago a Illinois by se měly rozejít," dodal.

Davidsmeyer poznamenal, že na jih státu neblaze doléhá to, že se Chicago snaží konkurovat velkoměstům typu New York a San Francisco. "Politika, která přichází z Chicaga, ve skutečnosti odhání naše ekonomické příležitosti," uvedl.

Jeho kolega Brad Halbrook vysvětlil, že žádost je reakcí na neustálé útoky na tradiční rodinné hodnoty, na právo chránit sama sebe či na právo vzdělávat děti podle svého.

Návrh, který doposud podepsalo osm ze 44 republikánských členů illinoiské sněmovny, je prozatím ve výboru. Kdy výbor o jeho osudu začne rozhodovat, známo není, neboť nebyl stanoven žádný časový harmonogram.

Illinois není jediným americkým státem, ve kterém se vedou debaty o rozdělení. Například v Kalifornii padl návrh, který by tento stát rozdělil na tři. Tuto snahu zablokoval kalifornský Nejvyšší soud. Spory mezi venkovskými a městskými oblastmi v Coloradu vyústily v roce 2013 v referendum, zda stát nerozdělit a nevytvořit Severní Colorado. V několika okresech, kde se hlasování konalo, odluku sice lidé podpořili, ale úsilí ustavit nový stát bylo zastaveno.

Možnost rozdělení stávajícího státu americká ústava umožňuje, souhlasit ale musí místní zákonodárci a také Kongres USA. Nový stát může vzniknout i vstupem doposud nezávislé, nebo přidružené země do americké unie, konečné rozhodnutí je opět na Kongresu USA.

Na cestě k plnohodnotnému vstupu do americké unie je Portoriko, doposud nezačleněné území USA. Přeměnu ve stát si Portoričané, kteří jsou americkými občany, ale v Kongresu nemají hlasující zástupce, odsouhlasili v referendu v roce 2017.

Státem se chce stát také hlavní město Washington, které má status federálního území a které je spravováno Kongresem. V roce 2016 s takovýmto krokem souhlasili voliči v referendu. Zda se tak stane, ale není jisté, neboť Republikánská strana se k tomuto řešení staví odmítavě.