V USA se rozhořel spor o Trumpovy finance, kauza míří až k soudu

Předseda výboru pro dohled a reformu, demokrat Elijah Cummings vyzval v obsílce firmu Mazars USA, která zpracovávala pro Trumpa účetnictví, aby mu poskytla finanční záznamy prezidenta a několika jeho firem za posledních osm let. Obsílku zaslal Cummings na základě svědectví bývalého Trumpova osobního právníka Michaela Cohena.

Trumpovi právníci tvrdí, že Cummingsova žádost je "neplatná a nevymahatelná", protože nemá žádný "legitimní legislativní účel". Demokraty, kteří v loňských parlamentních volbách získali většinu ve Sněmovně reprezentantů, právníci obvinili, že svého nově nabytého postavení zneužívají k obtěžování prezidenta.

"Místo aby s prezidentem spolupracovali na přijetí zákonů s podporou obou stran, které by byly pro Američany přínosem, jsou demokraté ze Sněmovny reprezentantů posedlí výhradně snahou nalézt něco, co by mohli použít k politickému zničení prezidenta," stojí v žalobě.

Cummings v reakci na podání žaloby uvedl, že "nemá dostatečný právní základ" a že je "litanií nepřesných informací".