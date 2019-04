Prezidentem USA chce být bývalý voják Moulton, rebel mezi demokraty

Moulton je v Demokratické straně považován za rebela. Když demokraté po loňských parlamentních volbách získali kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, byl jedním z těch kongresmanů, kteří se snažili zabránit tomu, aby v čele sněmovny opět usedla Nancy Pelosiová.

"Desítky let rozdělení a korupce rozbily naši demokracii a okradly Američany o jejich hlas," uvedl Moulton ve videu, ve kterém oznámil záměr ucházet se o nominaci do souboje s republikánským kandidátem na prezidenta. "Zatímco naše země postupuje kupředu, Washington zůstal ukotven v minulosti," dodal.

Rep. @sethmoulton tells @GStephanopoulos he is running for president "because I'm a patriot, because I believe in this country." See the interview coming up this morning on @GMA. https://t.co/WZ4Hv0pAM7 pic.twitter.com/uQNaC2XJRJ