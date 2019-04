Rebelie v Bílém domě? Trump popírá spekulace, že ho podřízení odmítají poslouchat

"Nikdo neodmítá uposlechnout mé příkazy," reagoval Trump na dotazy novinářů během tradičního velikonočního koulení vajec v Bílém domě.

Více než čtyřsetstránková Muellerova zpráva naznačuje, že právě neochota podřízených uposlechnout jeho kontroverzní příkazy pomohla ochránit prezidenta před porušením zákona.

Jako příklad zpráva uvádí chování poradce Dona McGahna, kterého Trump pověřil, aby zvláštního vyšetřovatele Muellera zbavil funkce. McGahn příkaz odmítl splnit, neboť se obával dalšího "masakru sobotní noci", jak se v amerických dějinách označují události kolem odvolání zvláštního vyšetřovatele aféry Watergate v době úřadování prezident Richarda Nixona.

Mueller ve své zprávě po téměř dvouletém vyšetřování uvedl, že nenalezl důkaz, že by Trumpova kampaň koordinovala před volbami v roce 2016 svůj postup s Rusy. Zpráva nicméně uvádí, že se podařilo "identifikovat četná spojení mezi jednotlivci s vazbami na ruskou vládu a jednotlivci spojenými s Trumpovou kampaní, důkazy nejsou ale dostatečné pro obvinění z trestného činu".

V závěrech zprávy se uvádí, že není možné jasně říct, že se prezident Trump dopustil bránění průchodu spravedlnosti. "A proto tato zpráva sice nedospívá k závěru, že prezident spáchal trestný čin, ale ani ho neospravedlňuje," píše se v textu.

Na otázku, zda má obavy, že by na něj mohla být podána ústavní žaloba, takzvaný impeachment, dnes Trump řekl, že "ani trochu".

Že by měl být proces impeachmentu zahájen, je přesvědčena například jedna z předních demokratických uchazeček o nominaci do nadcházejícího prezidentského klání, senátorka Elizabeth Warrenová. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ale dnes uvedla, že názory členů Demokratické strany na to, jak po zveřejnění Muellerovy zprávy postupovat, se různí.

Sám Trump dnes na twitteru vyjádřil pochybnosti, že by jej mohli demokraté pomocí impeachmentu sesadit.

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!