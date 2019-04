V Texasu se krátce před přistáním zřítilo letadlo, šest mrtvých

Letoun havaroval krátce před 09:00 místního času (před 16:00 SELČ), když se blížil k letišti Kerrville, asi 110 kilometrů severozápadně od San Antonia, uvedl mluvčí Federálního úřadu pro letectví (FAA) Lynn Lunsford. Při nehodě zemřel pilot a pět cestujících.

All six people aboard a small #plane were #killed when it #crashed early Monday in #Texas, officials said.



The twin-engine Beechcraft BE58 crashed while preparing to land at Kerrville Municipal #Airport in #Kerrville, northwest of San Antonio, #FAA officials said in a statement. pic.twitter.com/BPzkFkjyfx