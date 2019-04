Zemětřesení udeřil na jihu Mexika, domy se otřásaly až v metropoli

Podle dostupných informací ale živel nezpůsobil žádná zranění či škody. Informovala o tom agentura AP.

Epicentrum zemětřesení se podle americké geologické služby USGS nacházelo na rozhraní států Chiapas a Guerrero v hloubce asi 18 kilometrů.

Very active day with earthquakes!

This is just starting from 4 hours ago.. There’s more #Earthquake pic.twitter.com/hnPFeyPW9s