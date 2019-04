Záplavy devastují Quebec: Pod vodou je 4000 budov, jedna žena zemřela

Povodně způsobené jarním táním postihly zejména region Beauce jižně od quebecké metropole, který leží podél řeky Chaudière. S velkou vodou bojují i na montrealském předměstí Laval a ve městě Gatineau poblíž hlavního města Ottawy.

It’s #Easter, #Passover, and a time for family and friends.

But many Canadians are struggling with flood waters.

We hear you. We’re with you.



Canadian military personnel are working to support provincial flood relief efforts in #Québec and #NewBrunswick. #inondations #nbflood pic.twitter.com/WrjMS8PgNz