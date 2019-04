Malá Denise si vyčistila zuby, za pár hodin zemřela

Denise byla diagnostikována alergie na mléko od jejího prvního roku. Celá rodina od té doby pečlivě četla všechny štítky na obalech, aby zjistila, zdali neobsahují přítomnost mléka. Týkalo se to i zubních past, ale poté, co žádná neobsahovala přítomnost mléka, od toho rodina opustila.

Proto bylo pro ně překvapení, když Denise se začala potýkat se silnou alergickou reakcí na pastu MI Paste One, která není běžně užívaná a kterou jí speciálně doporučila zubařka na odstranění skvrn na zubech.

Denise si začala nadšeně čistit zuby novou pastou, okamžitě však začala plakat. Vběhla za svou matkou s modrými rty. „ Nemůžu dýchat“, řekla své matce, Monice. Denise byla hned převedena do nemocnice, ale tam jí bohužel nedokázali zachránit.

Později se ukázalo, že na na pastě bylo uvedeno, že přípravek obsahuje mléčný protein a varování před možnou negativní reakcí pro lidi s alergií. „ Čtěte všechno. Nestaňte se pohodlnými jen proto, že to zvládáte roky,“ varuje Monika prostřednictvím serveru Allergic Living, zaměřujícím se na život alergiků, další rodiče, kteří mají děti s alergiemi.

Smutný příběh Denise byl sdílen sociálních médiích a rodina dokázala vybrat více než 10 000 dolarů na pohřeb, uvádí stanice CNN.

Dr. David Stukus, pediatrický alergolog a docent v Nationwide Children's Hospital, uklidňuje znepokojené rodiče, že průběh událostí, jak byl popsán Monikou, je extrémně vzácný. „ Je to poprvé, co jsme slyšel o něčem vůbec tomu podobném“, přiznává Stukus, který se věnuje alergiím více než 13 let.

Ačkoliv existují potravinové bílkoviny v mnoha různých lécích a nepotravinových výrobcích, obecně to není dost, ale způsobily jakoukoliv reakci u většiny lidí s potravinovými alergiemi, vysvětlil Stukus stanici CNN Pokud se tak stane, je to většinou díky tomu, že daný jedinec má silnější problémy zdravotního rázu, jako např. astma, které učiní celou reakci mnohem tvrdší. Ve většině těchto případů též nebyl dostatečně rychle dodán epinefrin.

Podle Stukuse tak lidé a alergií na různé druhy jídla mají větší šanci být zasaženi bleskem než zemřít na alergickou reakci na jídlo. „ Nechceme to trivializovat, protože chceme, aby lidé byli opatrní, ale také nechceme, aby se báli opustit svůj dům.“

Podle Stukuse nicméně tragický případ Denise připomíná rodičům, že je potřeba jasné u komunikace mezi pečovateli, pečlivou kontrolu etiket potravin a dostupnost epinefrinu po celou dobu. Jeho slova potvrzuje i Monika. „Nemůžete být pohodlný, stydět se nebo mít strach se zeptat a zajistit, aby přísady byly v pořádku. Buďte advokátem svého dítěte.“