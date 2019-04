Joe Biden míří do boje o Bílý dům, ve středu oznámí kandidaturu

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Bývalý viceprezident Joe Biden vstoupí už brzy do souboje o Bílý dům, a to s heslem Bitva o duši Ameriky. Napsal to dnes web americké televize Fox News s odvoláním na Bidenovy spolupracovníky. Populární demokratický politik, považovaný dlouhodobě za jednoho z hlavních favoritů volebního boje, kandidaturu prý ohlásí tento týden, možná už ve středu.