Exprezident Lula dostal mírnější trest, mohl by si ho odpykat ve zvláštním režimu

Lula da Silva, který stál v čele země v letech 2003 až 2010, je mnohými považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii Brazílie. Do vězení nastoupil loni v dubnu. Obvinění z korupce ale odmítá s tím, že byla politicky motivovaná. Obhájci exprezidenta požadovali úplné zrušení rozsudku nebo zmírnění trestu.

Brazilian legislation allows first-time offenders looser punishments after serving 1/6 of their prison sentences. If Judge Fischer's decision to reduce #Lula's sentence stands, the ex-president could go on house arrest by October. (+) pic.twitter.com/lpUGZL7vBB