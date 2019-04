Hon na uprchlíky: Mexiko jich vykázalo 15 tisíc, dochází k tvrdým střetům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mexické úřady za posledních 30 dní vykázaly ze země 15.000 migrantů. Podle agentury Reuters to na úterní tiskové konferenci oznámil šéf tamní cizinecké policie Tonatiuh Guillén López. Do kterých zemí úřady běžence deportovaly ale neupřesnil; většina uprchlíků, kteří do Mexika přichází, jsou z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru.