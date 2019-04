Starosta New Yorku odmítá nové skleněné mrakodrapy. Na mítinku vysvětlil proč

Stávající skleněné mrakodrapy budou podle de Blasiova návrhu muset projít úpravami, aby splňovaly přísnější pravidla a normy pro uhlíkové emise. Při výstavbě nových výškových budov budou moci firmy použít více skla jen tehdy, pokud zároveň splní požadavky na snížení emisí, uvádí politik.

"Ale budovat svoje památníky, které škodí zemi a ohrožují naši budoucnost, to už v New Yorku nebude možné," uvedl starosta.

If we don't act soon on climate change, our children will pay for our mistakes. And if Washington doesn't hold Big Oil accountable, New York City will. #GreenNewDeal pic.twitter.com/VbPM9GTIR1