Kongres USA chce vyslýchat několik poradců Bílého domu, Trump hromuje

Několik výborů Sněmovny reprezentantů, ovládaných demokraty, si pozvalo osoby z Trumpova okolí. Pozvánky jsou závazné, pokud by se Trumpovi poradci nedostavili, hrozí jim žaloba za pohrdání Kongresem. K výpovědi byl vyzván poradce Bílého domu Don McGahn, pozvánku dostal i Carl Kline, bývalý bezpečnostní šéf Bílého domu. Ten už v úterý plánovaný výslech ignoroval.

Trump řekl washingtonskému listu, že si vyslýchání svých poradců nepřeje. "Slyšení v Kongresu jsou tendenční, zjevně velmi tendenční," konstatoval prezident. "Nechci, aby mí lidé byli vystaveni jednostrannému výslechu, protože právě to by se stalo," dodal.

Dear @TheJusticeDept Bill Barr: More evidence below that the American people can read. We read the #MuellerReport, and it sure looks like you misled the public.



I look forward to seeing you in @HouseJudiciary Committee on May 2. https://t.co/iQz2kMBB98