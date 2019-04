Trump může kvůli migrantům nasadit na hranice vojáky

Trump podle všeho narážel na incident, který se na americko-mexické hranici odehrál 13. dubna. Mexičtí vojáci zastavili americkou hlídku a odzbrojili ji, protože se domnívali, že už se pohybuje na mexickém území. Vojáci nicméně byli stále na území USA.

"Mexičtí vojáci nedávno vytáhli zbraně na vojáky naší Národní gardy, nejspíš šlo o taktiku, jak odpoutat pozornost od pašeráků drog na hranici. Bylo by lepší, kdyby se to už neopakovalo!" napsal Trump na twitteru. "Pošleme teď na hranici OZBROJENÉ VOJÁKY," dodal americký prezident a obvinil Mexiko, že jeho úsilí o kontrolu hranice je nedostatečné.

Podle amerických médií po Trumpových tweetech není jasné, zda má nyní Pentagon v plánu ozbrojit všechny vojáky na hranicích, nebo zda prezidentova slova znamenala, že na mexicko-americkou hranici budou vysláni další příslušníci ozbrojených sil.

Prezidentova poradkyně Kellyanne Conwayová uvedla, že Trump "dal jen jasně najevo, jako to dělá vždycky, že má k dispozici více možností", pokud jde o zastavení toho, co administrativa nazývá humanitární krizí na hranici. Na dotaz, zda Trump vyšle na hranice s Mexikem další vojáky, Conwayová dodala, že je to možné.

Trump už loni kritizoval země Střední Ameriky za nedostatečné kroky k zastavení migrace z těchto států do USA, kam Středoameričané utíkají před chudobou, nezaměstnaností a kriminalitou. Trump označuje tyto migranty za bezpečnostní hrozbu pro Spojené státy a už loni poslal na americko-mexickou hranici tisíce vojáků, aby zabránili nelegálním přechodům.