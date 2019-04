Američan chtěl zapálit katedrálu svatého Patrika na Manhattanu a utéct do Říma

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Americký učitel, který chtěl minulý týden vejít do katedrály svatého Patrika na Manhattanu se dvěma nádobami s benzinem, tekutým podpalovačem a plynovými zapalovači, si rovněž zamluvil hotel vzdálený jen 20 minut od Vatikánu. S odvoláním na newyorskou prokuraturu o tom dnes informovala agentura AP. Policie už dříve uvedla, že si Marc Lamparello na den po činu zarezervoval let do Říma.