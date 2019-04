V Los Angeles vypukla epidemie spalniček, přes 200 lidí z univerzit je v karanténě

Karanténa byla nařízena už v noci ze středy na čtvrtek místního času. Pro dotyčné osoby to znamená, že musí zůstat doma, vyhýbat se kontaktu s ostatními lidmi a musí zpravit úřady, pokud se u nich vyskytnou příznaky nemoci.

Losangeleské úřady nařídily karantény na dobu do 24 do 48 hodin, během nichž je třeba prokázat, že jsou vůči spalničkám imunní, uvedla UCLA. Někteří lidé však možná budou muset zůstat v karanténě až týden.

MEASLES UPDATE: @CDCgov has now confirmed that this year's #measles outbreak is the largest since 2000. Find out how to protect your family with these tips from the @Surgeon_General. pic.twitter.com/JHzJhErhur