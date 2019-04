USA nezaplatily KLDR za Warmbiera, tvrdí Trump. Na Obamu vytáhl starou kauzu

"Severní Koreji za Ottu Warmbiera nebyly vyplaceny žádné peníze, žádné dva miliony dolarů, nic jiného. Nejsme Obamova vláda, která zaplatila 1,8 miliardy dolarů za čtyři rukojmí nebo propustila za zrádce seržanta Bergdahla pět teroristů, kteří se brzy vrátili do boje!" napsal prezident.

Trump odkazoval na případ z roku 2016, kdy vláda Baracka Obamy vrátila Teheránu 1,7 miliardy dolarů, údajně za starší neuskutečněný zbrojní kontrakt. Protože se to stalo v době, kdy byli propuštěni čtyři Američané zadržování v Íránu, označovali kritici vyplacenou částku za výkupné.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl!