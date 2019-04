Ruska Butinová by mohla být propuštěna už v listopadu

Ruska Marija Butinová, kterou americký soud v pátek poslal na 18 měsíců do vězení za to, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA), by se do vlasti mohla vrátit možná už v listopadu. Podle agentury TASS to prohlásil její právní zástupce Robert Driscoll. Ruský prezident Vladimir Putin označil případ Butinové za nehoráznost, uvedla agentura Reuters.