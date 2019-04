Trumpovo přání manželce k narozeninám baví internet. Co s tím má společného Babiš?

První dáma USA Melania Trumpová včera oslavila 49. narozeniny. Její manžel, prezident Donald Trump na ní nezapomněl a popřál jí na svém oblíbeném Twitteru. Přání však mnohá americká média i obyčejní lidé označují za bizarní, ačkoliv prezident napsal pouze klasické „Happy Birthday“.

Zaujala však fotka, kterou Trump k přání připojil. Osamocená Melania na ní sedí na gauči v Oválné pracovně Bílého domu, zatímco jí obklopují desítky reportérů a novinářů, pro které však první dáma evidentně není předmětem zájmu.

Fotografie si zasloužila řadu parodických reakcí, ale také otázky od některých uživatelů Twitteru, kteří nechápali, proč Bílý dům doplnil přání k narozeninám snímkem, na kterém Melania Trumpová vypadá velice osaměle.

„Kde je manžel a její děti?“ ptal se jeden z diskutujících. „Nechápu, proč by měl Bílý dům vyvěšovat tak smutnou fotografii Melanie na její narozeniny,“ nechal se slyšet další člověk. „Bez ohledu na to, co si o ní a její rodině myslím, tohle je opravdu divné,“ nebral si servítky další z uživatelů Twitteru.

Podle americké televize NBC pochází snímek z březnové návštěvy českého premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě. Právě na něj a prezidenta Donalda Trumpa se soustředili přítomní novináři, zatímco první dáma USA klidně seděla na gauči.

Přání na úrovni tak zveřejnila alespoň tisková mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová, která sdílela fotografii smějící se Trumpové. Manželce prezidenta popřála všechno nejlepší a označila ji za „skvělou reprezentantku USA“.