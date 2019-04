Střelba v synagoze: Po útoku u San Diega nejméně jeden mrtvý

Starosta předpokládá, že střelec útočil cíleně na synagogu. "Slyšel jsem, že to byl rozhodně někdo s nenávistí v srdci, s nenávistí k naší židovské komunitě," řekl Vaus.

Místní televize KGTV 10 News informovala, že v synagoze ve městě Poway severně od San Diega se začalo střílet během oslavy židovského náboženského svátku. Nejméně tři další zranění byli převezeni do nemocnice. Ta potvrdila, že jsou v její péči, ale stav zraněných je nejasný. Televize uvedla, že mezi zraněnými je i rabín, který vedl bohoslužbu v synagoze ortodoxního hnutí Chabad.

A man has been detained for questioning in connection with a reported shooting at a synagogue in the city of Poway, California, according to the San Diego Sheriff's Department. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/XMvJ6d6Mig