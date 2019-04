Střelec z kalifornské synagogy jednal sám, policie zkoumá záhadný vzkaz

Čtyři lidé byli po střelbě převezeni do nemocnice. Šedesátiletá Lori Kayeová, která patřila před třemi desetiletími k zakladatelům místní židovské náboženské obce, zraněním podlehla. Další tři zranění - rabín, osmiletá dívka a její strýc - již byli z nemocnice propuštěni.

Osoba stejného jména jako pravděpodobný střelec krátce před útokem umístila na internetu protižidovský vzkaz. Podle agentury AP v něm mimo jiné tvrdí, že útok pomohl naplánovat a financovat známý youtuber. Podle Gorea nyní úřady zkoumají zprávy na sociálních sítích a zločin vyšetřují jako možný útok z nenávisti.

"Lori took the bullet for all of us. She died to protect all of us... This is Lori, this is her legacy and her legacy will continue." -- Rabbi Yisroel Goldstein remembers Lori Gilbert Kaye who was murdered in yesterday's shooting at Chabad of #Poway pic.twitter.com/wnH2b9g6By