Střelba v Baltimoru: Muž pálil do lidí, kteří grilovali u kostela

Incident se stal v neděli večer místního času (v noci na dnešek SELČ). Střelec přistoupil ke skupině a začal pálit, pak z místa utekl.

Jeden z postřelených utekl k místnímu kostelu, u kterého zkolaboval a následně zemřel. Mezi ostatními sedmi zraněnými, jejichž stav není znám, je jedna žena.

▪️At least 7 people were shot in a mass shooting in front of the Baptist Church in #Baltimore, #Maryland

▪️Mosques, synagogues and churches in different cities were targeted in the US within the past monthpic.twitter.com/ieqLN2w6hp