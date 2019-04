Blíží se Apokalypsa? USA poprvé uznaly satanistickou organizace za církev

„ S potěšením oznamujeme, že vůbec poprvé v historii byla satanistická organizace uznána federální vládou USA jako církev,“ oznámila organizace Satanský chrám hrdě na svých webových stránkách minulý týden. „ Satanský chrám nedávno obdržel oznámení od IRS ( Internal Revenue Service, americký finanční úřad – poznámka redakce) potvrzující náš status.“

Církve jsou v USA osvobozeny od federální daně z příjmu. Uznání jejich církevního statusu jim taktéž umožňuje pořádat veřejná shromáždění. Obojí nyní může uplatňovat nyní i Satanský chrám.



Satanský chrám byl zpočátku proti tomu, aby mu bylo přiznáno na osvobození se od placení daní. Nyní to však přijal s odůvodněním, že to organizaci umožní „pomoci lépe prosadit naše nároky na rovný přístup“. Spoluzakladatel Satanského chrámu, Lucien Greaves, už v roce 2017 tvrdil, že je nutné, aby i nevěřící „trvali na tom, že ateistické a sekulární neziskové organizace, prosazující odlišné náboženské názory a/nebo názory na náboženství, jsou také oprávněnými příjemci osvobození od náboženských daní. “

Ačkoliv se organizace hlásí k satanismu, nepatří pod Církev satanovu, založenou Antonem LaVeyem. Spíše než za náboženskou organizaci je Satanský chrám považovaný za politickou organizaci, která za svůj primární cíl vnímá ochranu separaci a církve a státu, který je dle ní ohrožována „teokratickými“ ambicemi konzervativního křesťanského hnutí, které za prezidentství Donalda Trumpa výrazně posílilo (viceprezident Mike Pence je velmi horlivým konzervativním křesťanem).

Podle Satanského chrámu mají konzervativní křesťané neúměrná privilegia v americké společnosti které jim umožňují získávat od federálních vlád zdroje pro prosazování jejich agendy. „Toto uznání pomůže zajistit, aby Satanský chrám měl stejný přístup k veřejným prostorům jako jiné náboženské organizace, potvrdil naše postavení u soudu při boji s náboženskou diskriminací a umožnil nám požádat o vládní dotace založené na víře,“ píše Satanský chrám.

Podle serveru The Stranger, Satanský chrám představuje vizi „současného satanismu“, který není tolik o uctívání Satana, ale spíše o progresivním aktivismu, prosazujícím „protimýtus“ vůči koncepci USA jako (konzervativně) křesťanského národa. Satanský chrám uskutečnil několik akcí, které byly namířené proti konzervativnímu křesťanskému hnutí jako dodávání menstruační krve ženám, který ji potřebují; protesty vůči odpůrcům potratů či pořádání satanských poškolních klubů, které mají poskytovat „svobodně myslící“ alternativu evangelickým poškolním programům.

Zřejmě největší pozornost si organizace vysloužila postavením vysoké sochy démona Bafometa vedle sochy Destara přikázání, postavené před Oklahoma State Capitol. Organizace tvrdila, že tím chce bojovat za náboženskou svobodu. Nejvyšší soud v Oklahomě rozhodl, že socha Desatera přikázání. Socha Bafometa nakonec našla domov, spolu s Desaterem přikázáními, před Arkansas State Capitol.

Co je církev?

Případ Satanského chrámu znovu otevírá otázku, jak definovat církev a náboženství obecně. Vzhledem k tomu, že církve jsou osvobozeny od daní, to není jen akademická otázka. IRS přiznává, že nehodnotí to, zda-li je obsah doktríny organizací aspirující na církevní status skutečně náboženský. Její jediné kritérium je, zdali je víra „skutečně a upřímně držena“ a zdali akce organizace jsou legální. Podle kritiků však vágní pravidla IRS znamenají, že v podstavě jakákoliv náboženská organizace se může pokusit vyhnout se placení daní tím, že se prohlásí za církev. Např. Scientologická církev dle některých odborníků vzniklo jako náboženství právě kvůli tomu, aby se vyhnula placení daní.

V odborném bádání se obvykle rozlišuje mezi církví a kultem. Podle klasického dělení sociologa Maxe Webera církev je inkluzivní organizace, jejíž členství není spojeno s vědomým výběrem. Do církve se tedy člověk může pouze narodit, nikoliv v ní však věřit. Naopak kult bývá exkluzivní náboženskou organizací, kde členství předpokládá víru vědomé rozhodnutí jedince pro právě tento typ hlásané víry.

Toto rozdělení bývá často využíváno církvemi, které kultu přisuzují charakteristiky nebezpečné, „hříšné“ a „heretické“ sekty. Nicméně religionisté upozorňují, že hranice mezi kultem a církví jsou propustné a v průběhu času se mění. Např. křesťanství začínalo též jako kult, který byl odmítán „církevními“ náboženstvími Římského impéria s tím, že se jedná o zvrácenou sektu pořádající temné rituály, při kterých jsou obětováni děti.

Křesťanské církve podobně odmítají satanistické organizace s podobnou rétorikou. Podle satanistů je to vrchol pokrytectví. The Staranger zmiňuje webový příspěvek anonymního satanisty v roce 2014, který byl reakcí na odsouzení údajných černých mší pořádaných satanisty ze strany arcibiskupa katolické církve v Bostonu. „To je katolická církev v Bostonu, která zakrývá desetiletí znásilnění dětí, pohybuje kněžími, kryje je, nechává je pokračovat v znásilňování a zneužívání dětí a pak má žaludek na to říci, že to co děláme, je hříšné?“