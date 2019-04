Hacker se naboural do restaurace McDonald's, ukradl hamburgery za desetitisíce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Neznámý zloděj si v Montrealu na cizí účet objednal jídlo v restauraci McDonald's za více než 2000 kanadských dolarů (téměř 35.000 korun). Podařilo se mu to prostřednictvím mobilní aplikace. Naboural se totiž do účtu jednoho ze zákazníků, který do aplikace zadal údaje o svojí platební kartě, informovala kanadská veřejnoprávní stanice CBC.